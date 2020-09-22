Комментатор и совладелец студии Maincast Виталий v1lat Волочай написал в своём твиттере, что громкие изменения в ростерах Natus Vincere и VP.Prodigy это только начало масштабных трансферных изменений в СНГ-регионе.

Ребят. Это только начало решафла в СНГ

Киберспортивный клуб Natus Vincere в своих социальных сетях объявил о том, что на ближайших двух турнирах OGA Dota PIT Season 3 и ESL One Germany 2020 под их тэгом будет играть команда FlyToMoon.

А также состав VP.Prodigy по Dota 2 выступит с заменой в рамках OGA Dota PIT Season 3. На месте мидера коллектива сыграет Данил gpk Скутин, а в роли игрока четвёртой позиции будет Илья Lil Ильюк, который несколько лет назад уже представлял интересны основного состава Virtus.pro. Виталий Save- Мельник сыграет на пятой позиции и уступит «четвёрку» Илье.

Более того, инсайдеры сообщили, 21-летний российский игрок Роман RAMZEs Кушнарёв, играющий на позиции офлейнера в Evil Geniuses может вернуться в команду Virtus.pro.