Специальный советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта VAR в России проанализировали работу видеоарбитров и их помощников на матчах 8-го тура чемпионата России по футболу.

Согласно разбору, опубликованному на сайте РФС, гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, забитый на 4-й минуте в ворота екатеринбургского «Урала» был засчитан ошибочно. Изначально главный арбитр Сергей Карасев не засчитал гол по сигналу лайнсмена, однако арбитры VAR рекомендовали засчитать гол.

Как определили эксперты, линия офсайда на снимке этой атаки была проведена неправильно: по голове Дзюбы, а не по стопе.

В заявлении также отмечены, что видеоарбитры матча «Урал» — «Зенит» пройдут дополнительные тренировки, в том числе и по использованию технологии по определению офсайда с помощью линий.