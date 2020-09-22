Сразу тридцать хоккеистов ярославского «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус.

Информацию об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что количество положительных результатов тестирования, которое в команде проводила лига, оказалось существенно меньше. Проведенное же клубом тестирование показало около 30 положительных результатов в команде.

Сегодня, 22 сентября, «Локомотив» должен был сыграть матч регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня». Игра в Мытищах переносилась с 21 на 22 сентября, в КХЛ заявили, что окончательное решение по проведению матча будет принято после дополнительных тестирований.

Две выездных встречи «Локомотива» — против «Сочи» и минского «Динамо» уже были перенесены из-за заражений коронавирусом в команде.