Петербургский СКА может выйти на матч против новосибирской «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ из-за того, что у некоторых хоккеистов появились симптомы коронавируса.

Об этом сообщает портал РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

Игра СКА — «Сибирь» запланирована на завтра, 23 сентября, матч должен пройти в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга. Отмечается, что у существенной части состава подозрение на коронавирус, о результатах тестов информации нет.

Средний возраст состава СКА составит примерно 21 год, если команда примет решение выйти на матч молодежным составом и не переносить игру.

Ранее на карантин по коронавирусу ушло рижское «Динамо», а также финский «Йокерит». По данным СМИ, коронавирус обнаружили почти у 30 членов команды ярославского «Локомотива».