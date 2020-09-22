Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о переходе Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе и перспективах ее дальнейшей карьеры.

В интервью RT Плющенко отметил, что Медведевой можно посочувствовать, поскольку в последние месяцы ей было очень тяжело тренироваться без наставника рядом. «Будь ты олимпийский чемпион, чемпион мира, тренер нужен всегда», — подчеркнул специалист, добавив, что фигуристу нужна опора, тот, кто направляет и смотрит за ошибками.

«Чтобы продолжать завоёвывать призовые места на чемпионатах мира и Олимпийских играх, Медведевой обязательно нужен четверной прыжок», — сказал Плющенко, добавив, что пока Медведева не очень хорошо к этому подготовлена, однако может что-то наверстать.

Напомним, ранее Евгения Медведева разучивала четверной сальхов, однако видеоисполнение этого прыжка было только с лонжей.