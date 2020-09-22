Российский боец UFC, обладатель чемпионского пояса промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как идет подготовка к следующей защите титула в бою с американцем Джастином Гэтжи.

В своем «Инстаграме» Нурмагомедов выложил фото с другим бойцом UFC, своим товарищем Исламом Махачевым.

«Аккуратно пришли, попили воду после кофе. Подготовка продолжается, до жетской водяной диеты остается немного», — подписал Нурмагомедов фото из кафе.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи пройдет 24 октября в рамках турнира UFC 254. Эта защита титула станет уже третьей для российского бойца. До этого Нурмагомедов успешно защитил чемпионский пояс в бою с ирландцем Конором Макгрегором, а затем победил американца Дастина Порье.