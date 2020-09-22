«Краснодар» начал встречу против греческого клуба ПАОК в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра проходит в Краснодаре на одноименном стадионе. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Главный арбитр встречи — француз Клеман Турпен, ему помогают

В квалификации текущего розыгрыша Лиги чемпионов ПАОК стартовал со второго раунда отбора и одержал уже две победы. В втором квалификационном раунде команда из Греции оказалась сильнее турецкого «Бешикташа», а затем на своем поле обыграла лиссабонскую «Бенфику».

Ответный матч этих команд состоится 30 сентября в Салониках.

Ранее команды встречались между собой в Лиге Европы в сезоне-2015/16: на стадии группового этапа «Краснодар» одержал одну победу над ПАОКом и один раз сыграл вничью.