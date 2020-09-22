Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сказал, как бы отреагировал на уход Алены Косторной и Александры Трусовой из его группы.

В интервью RT Плющенко отметил, что такой возможный поворот событий расстроил бы его.

«Очень много времени потрачено, очень много выполнено работы, вложено энергии. Но, знаете, я это переживу», — отметил тренер, добавив, что уже обсуждал эту тему дома вместе со своей женой, продюсером Яной Рудковской.

«Я сказал: «Ян, главное, что мы с тобой уже 11 лет как женаты и продолжаем быть вместе». Все остальное – это такая ерунда…» – отметил Плющенко.

Напомним, Александра Трусова катается в группе Евгения Плющенко с мая 2020 года, Алена Косторная — с начала августа.