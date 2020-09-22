Ярославский «Локомотив» получил техническое поражение в игре с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ.

Информация об этом появилась на официальном сайте лиги. Отмечается, что игра не состоится из-за неявки команды из Ярославля на матч, который должен был пройти в Мытищах сегодня, 22 сентября. В составе «Локомотива» обнаружили массовое заражение коронавирусом, ранее уже были перенесены матчи «Локо» против «Сочи» и минского «Динамо».

В СМИ появлялась информация о том, что в команде положительный тест сдали почти 30 игроков, «Локомотив» официально подтвердил, что ушел на карантин.

В заявлении КХЛ также сказано, что все клубы лиги до начала сезона были проинформированы о том, что они должны заблаговременно планировать комплектование команды.