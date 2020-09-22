Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что его ученица Александра Трусова берет дополнительные уроки по скольжению у тренера Дениса Самохина.

В интервью RT Плющенко подтвердил информацию о том, что Трусова берет уроки у Самохина, тренера по фигурному катанию, который работает с танцевальными парами.

«Саша ежедневно занимается в нашей школе по пять часов, это лед, ОФП, СФП, занятия у станка и на полу с хореографом из Большого театра», — отметил Плющенко, добавив, что он не препятствует решению Трусовой дополнительно заниматься скольжением.

«Прошу только об одном: только не прыгайте, не меняйте технику. Вращения, скольжение, хореография – ради бога», — подчеркнул Плющенко.