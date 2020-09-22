Российский биатлонист, призер олимпийских игр Евгений Гараничев высказался о нагрузках в сборной России по биатлону при разных наставниках, а также своем состоянии на летнем чемпионате России в Тюмени.

В интервью порталу «Тюменская Арена» Гараничев отметил, что пока не может оценить в полной мере свое выступление, поскольку его состояние было тяжелым. «Не улучшал, скорее, а сохранил на одном уровне от индивидуальной гонки и до эстафеты», — отметил биатлонист.

Также Гараничев отметил, что готов к нагрузкам лыжных тренеров у Юрия Каминского, поскольку по юниорам тренировался у нынешнего наставника сборной России по лыжным гонкам Олега Перевозчикова.

«У Николая Лопухова, Андрея Падина и Александра Касперовича нагрузки тоже были очень привычные. Передышка в этом плане была разве что у Анатолия Хованцева», — рассказал Гараничев.