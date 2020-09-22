Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира АТР500 в Гамбурге.

Матч прошел на центральном корте центра «Ротенбаум Клуб» и продлился более двух с половиной часов. Счет по сетам 7:6, 4:6, 7:5 в пользу россиянина, первый сет Хачанов выиграл на тай-брейке со счетом 7:5.

На счету Хачанова 5 подач навылет, а также три двойных ошибки за весь матч. Его оппонент сделал 8 эйсов и также трижды ошибся на подаче.

В следующем раунде турнира Карену Хачанову предстоит сыграть с победителем пары Душан Лайович (Сербия) — Адриан Маннарино (Франция). Эта встреча также пройдет сегодня, 22 сентября, но начнется позже.

Участие во втором круге турнира в Гамбурге уже обеспечил россиянин Андрей Рублев, обыграв американца Тенниса Сандгрена.