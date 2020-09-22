Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда рассказал почему именно VP.Prodigy нужны были изменения. По словам Сергея, точечные изменения внутри ростера должны помочь коллективу преодолеть новые высоты. Так же генеральный менеджер отметил, что Виталий Save- Мельник попробует себя в роли пятой позиции, где будет координировать команду.

В истории любой команды есть периоды, когда для достижения новых высот имеет смысл провести точечные изменения. На грядущем турнире мы приняли решение сыграть в не классическом для нас ростере, не только заменив двух игроков на не менее талантливых ребят, но и дав капитану команды Виталию возможность попробовать себя в роли саппорта пятой позиции.

Как и прежде, мы нацелены на лучший возможный результат, несмотря на то что в таком составе команда будет играть без предварительной подготовки. Вместе с вами, друзья, мы будем смотреть все игры и переживать за их исход. Спасибо, что продолжаете за нас болеть! В эти несколько следующих дней ваша поддержка будет особенно важна.