Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о том, почему судьи так часто совершают ошибки в матчах чемпионата России по футболу.

Слова Медведева цитирует агентство ТАСС. Как считает глава «Зенита», обстановка вокруг судейства в РПЛ накалена дальше некуда.

«Видимо, поэтому судьи и делают ошибки. РФС работает над реформой судейства, надеюсь, что она даст результат», — отметил специалист, добавив, что необходима системная работа как с имеющимися судьями, так и при подготовке кадровой смены.

По мнению Медведева, если офсайд в эпизоде с голом Артема Дзюбы в матче с «Уралом» был, значит, он был, и историю не перепишешь.

«Как и все, хотим одерживать чистые победы, хотим, чтобы судьи работали четче», — сказал Медведев.