На грядущем турнире OGA Dota PIT Season 3 вместо Топиаса Topson Таавитайнена выступит тренер коллектива Титуан Sochshka Мерло. Информация об этом появилась в официальном твиттере команды OG.

На прошлой неделе наш TopSon превратился TopDad. Мы очень гордимся и желаем его маленькой семье всего наилучшего.

Уход за новорожденным требует постоянного внимания. Topson возьмёт несколько выходных, чтобы позаботиться о жене и дочери, и поэтому не будет принимать участие в турнире OGA Dota PIT на этой неделе.

Напомним, у 22-летнего игрока команды OG по Dota 2 Топиаса Topson Таавитсайнена 17 сентября родилась дочь. Как сообщает избранница киберспортсмена в своём инстаграм-аккаунте девочка весит 2.79 кг, а её рост составляет 47 сантиметров.