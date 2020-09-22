На грядущем турнире OGA Dota PIT Season 3 вместо Топиаса Topson Таавитайнена выступит тренер коллектива Титуан Sochshka Мерло. Информация об этом появилась в официальном твиттере команды OG.
На прошлой неделе наш TopSon превратился TopDad. Мы очень гордимся и желаем его маленькой семье всего наилучшего.
Уход за новорожденным требует постоянного внимания. Topson возьмёт несколько выходных, чтобы позаботиться о жене и дочери, и поэтому не будет принимать участие в турнире OGA Dota PIT на этой неделе.
Напомним, у 22-летнего игрока команды OG по Dota 2 Топиаса Topson Таавитсайнена 17 сентября родилась дочь. Как сообщает избранница киберспортсмена в своём инстаграм-аккаунте девочка весит 2.79 кг, а её рост составляет 47 сантиметров.
На грядущий турнир OGA Dota PIT Season 3 состав OG выглядит следующим образом:
— Йохан n0tail Сундштайн
— Себастьян Ceb Дебс
— Чжэн MidOne Йек Най
— Мартин Saksa Саздов
— Титуан Sockshka Мерло (стендин)
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