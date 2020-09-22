Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о решении фигуристки Елены Радионовой завершить спортивную карьеру.

Слова Буяновой цитирует портал РИА Новости. По мнению тренера, Радионова — талантливая, замечательная фигуристка.

«Для меня она – идеал женского одиночного катания! Она очень тонко чувствует музыку, поэтому я очень рада, что она с нами в ЦСКА в качестве постановщика программ», — отметила Буянова, добавив, что у Радионовой это хорошо получается и ее талант постановщика поможет раскрыть многих других спортсменов.

Напомним, Елена Радионова не соревновалась с 2018 года, за свою спортивную карьеру она неоднократно становилась серебряным призером чемпионата Европы, а также брала бронзовую медаль на чемпионате мира.