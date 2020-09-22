Стали известны судейские назначения на матчи 9-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Информация по судейским бригадам появилась на официальном сайте РФС.

На матч петербургского «Зенита» против «Уфы» назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, его боковыми ассистентами станут Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервным рефери назначен Ян Бобровский, в качестве VAR на этой игре будет работать Сергей Иванов, а его помощником — Николай Еремин.

Инспектор матча — Владимир Енютин.

Напомним, матч «Зенита» и «Уфы» в рамках 9-го тура РПЛ состоится в субботу, 26 сентября, начало встречи назначено на 16:30 по московскому времени. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».