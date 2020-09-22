В официальном «Инстаграме» команды Этери Тутберидзе появились скрины переписки олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской.

В «сторис» «Инстаграма» TeamTutberidze появилось несколько скриншотов переписки Загитовой и Рудковской с комментарием: «Никто никого не переманивает?».

Исходя из переписки, Рудковская приглашала Загитову перейти в группу к Плющенко. «Мы в ноябре открываем наш каток в Мос.области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написала Загитовой Рудковская, отправив видеоролик, а также фотографии зала для ОФП.

Загитова поблагодарила Рудковскую за предложение, но вежливо отказала.

Ранее Евгений Плющенко отметил, что не переманивал в свою группу фигуристок из команды Этери Тутберидзе.