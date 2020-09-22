Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира АТР500 в Гамбурге, в первом же круге проиграв в двух сетах представителю Франции Уго Умберу.

Игра прошла на центральном корте центра «Ротенбаум Клуб» и продлилась чуть менее полутора часов. Счет по партиям 6:4, 6:3 в пользу Умбера.

На счету Медведева два эйса и две ошибки на подаче за игру. Умбер не сделал ни одной двойной ошибки и смог трижды подать навылет.

Отметим, Медведев сейчас занимает пятую строчку в рейтинге 52 недель АТР, его оппонент — на 41-м месте.

В следующем раунде турнира АТР500 в Гамбурге Уго Умбер сыграет против представителя Чезхии Иржи Веселы. Матч пройдет в четверг, 24 сентября.

Во второй круг турнира в Гамбурге пробились двое российских теннисистов — это Карен Хачанов и Андрей Рублев.