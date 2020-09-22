Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о завершении карьеры призера чемпионатов мира и Европы Елены Радионовой.

Слова Ягудина цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Ну, завершила и завершила, что такого-то? Что люди должны до 80 лет из спорта не уходить?», — сказал Ягудин, добавив, что все должны уважать решение Радионовой. Как считает эксперт, фигуристка уже очень давно приняла решение закончить со спортом, а сейчас просто опубликовала пост.

Также Ягудин пожелал Радионовой удачи в делах после спортивной карьеры. «Хочется, чтобы её жизнь после спорта была не менее интересной и яркой, чем до этого», — сказал специалист.

Напомним, Елена Радионова не выступала на соревнованиях с 2018 года, сейчас спортсменке 21 год.