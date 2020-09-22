«Динамо» Киев сыграет на выезде против бельгийского «Гента» в рамках первого матча плей-офф стадии Лиги чемпионов. Сама встреча состоится 23 сентября в 22:00 по мск.

«Гент»

Прошедшая неделя для «Гента» была очень важной. Буквально за день до очень ответственной игры с «Рапидом» в квалификации ЛЧ руководство клуба уволила главного тренера команды Ласло Бёлёни.

Тренер из Румынии провёл в команде чуть больше трёх недель, но за это время успел накалить обстановку вокруг себя и игроков. Скандал дальше не мог продолжаться и клуб просто досрочно завершил сотрудничество.

После ухода Ласло Бёлёни команда засияла и обыграла венский «Рапид» со счётом 2:1 и одержала победу над «Мускроном» со скромным счётом 1:0 в матче чемпионата Бельгии. Однако слаженность и форма коллектива всё ещё далека от той, когда «Гент» занял второй место в чемпионате Бельгии.

«Динамо» Киев

Страсти вокруг «Динамо» Киев всё такие же. Часть болельщиков публично заявляют о том, что Мирчи Леческу не получит от них ни одного хорошего слова. Даже если «Динамо» станет победителем ЛЧ.

Безусловно, на счёт таких громких побед никто и не мыслит, а вот практические шансы на попадание в групповой этап после назначения румынского специалиста действительно стали больше.

Эксперты считают, что у «Динамо» сейчас есть некоторые кадровые проблемы и победы команде достаются исключительно из-за работы тренера. Под руководством Луческу «Динамо» ещё ни разу не проигрывало в официальных встречах и даже не пропускали больше одного мяча, что является ещё одним аргументом в пользу тренера.

Прогноз

Букмекеры не могут определиться, кто является фаворитом матча, но эксперты точно знают самый благоприятный прогноз на текущую серию. По мнению аналитиков, единственное преимущество «Гента» заключается в том, что команда играет на домашней арене, а все остальные факторы склоняются больше к «Динамо». Эксперты предлагают прогноз на тотал больше 1.5 для «Динамо» с коэффициентом 2.85.