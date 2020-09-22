Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная рассказала об атмосфере на тренировках в академии «Ангелы Плющенко».

«Весь упор делается на позитивные тренировки, чтобы не съезжало лицо, чтобы всегда ездил улыбался. Никаких слёз, никакой грусти, только позитивный, боевой настрой», — сказала Косторная в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, Алена Косторная перешла в академию «Ангелы Плющенко» в июле 2020 года, до этого она три года тренировалась в школе «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе. Под руководством этого тренера Косторная стала чемпионкой Европы, трижды браза медали на чемпионате России, выиграла финал серии Гран-при среди взрослых и среди юниоров.