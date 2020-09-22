«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Зрителей на матче не было.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами: в составе ПАОКа отличился Димитрис Пелкас c передачи Андрия Живковича. Затем в ворота греческой команды был назначен пенальти, который реализовал Виктор Классон. Также в первой половине встречи ПАОК пробивал пенальти, но «Краснодар» выручил сейвом Матвей Сафонов.

Во втором тайме на 70-й минуте второй мяч в составе «Краснодара» забил Реми Кабелла с передачи Маркуса Берга. Этот гол и стал победным для команды Мурада Мусаева.

Ответная встреча «Краснодара» и ПАОКа состоится в Салониках через неделю, 30 сентября.