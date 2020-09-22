Мейджор для киберспортсменов в CS:GO самый важный турнир, к которому нужно стремиться и показывать свою лучшую игру. Именно поэтому до главного события сезона доходят только лучшие команды и лучшие игроки. Однако даже среди них находятся те, кто выделяется на фоне остальных. В прошлый раз мы рассмотрели трёх из пяти лучших игроков на Мейджорах в CS:GO за всю историю. Сегодня узнаем лучших.

2 место — Александр s1mple Костылев, rating 1.19, maps 70

Все уже привыкли к тому, что s1mple везде и всегда является лучшим на турнирах, однако на этот раз он занимает вторую строчку, солидно отстав от победителя.

22-летний украинский игрок по-настоящему звёздно заявил о себе в 2018 году, когда стал лучшим игроком года по версии HLTV, а затем в 2019 году Александр занял 2 место, чем ещё раз доказал, что форма киберспортсмена находится в первоклассном состоянии.

За время карьеры игрока Александр 10 раз становился лучшим игроком турнира (MVP), причём несколько раз, будучи в команде, не выигравшей турнир. S1mple сыграл 9 Мейджоров и в пяти из них его команда зашла в тройку лучших, трижды это было в составе «Рождённых Побеждать».

1 место — Марсело coldzera Давид, rating 1.25, maps 72

Лучшим игроком мира на Мейджорах, безусловно, является Марсело Давид, более известный как coldzera. Несмотря на то, что прямо сейчас этот бразильский игрок показывает не самую лучшую игру, но в 2016 и 2017 годах равных ему не было никого.

Coldzera дважды был лучшим игроком мира по версии HLTV, дважды был MVP Мейджора и дважды его команда была чемпионом Мейджора. Именно эти победы и достижения превозносят игрока перед другими лидерами рейтинга. Ближайший преследователь s1mple отстаёт от бразильского игрока на 0.06 пунктов, что на дистанции в 70 сыгранных карт о многом говорит.

Наряду с чемпионством в этом рейтинге 25-летний игрок завоевал более десятка кубков с больших ивентов и по-прежнему является одним из лучших стрелков в мире.