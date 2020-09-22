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«Краснодар» победил ПАОК в первом матче квалификации Лиги чемпионов

«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Зрителей на матче не было. За российскую команду отличились Виктор Классон и Реми Кабелла, за ПАОК — Димитрис Пелкас.

Команда Тутберидзе показала переписку Рудковской и Загитовой. Алину приглашали к Плющенко

В официальном «Инстаграме» команды Этери Тутберидзе появились скрины переписки олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской. В «сторис» «Инстаграма» TeamTutberidze появилось несколько скриншотов переписки Загитовой и Рудковской с комментарием: «Никто никого не переманивает?». В ней Рудковская предлагает Загитовой перейти в академию «Ангелы Плющенко» и расписывает достоинства школы.

«Локомотиву» засчитали техническое поражение в игре с «Куньлунем» из-за коронавируса

Ярославский «Локомотив» получил техническое поражение в игре с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ. Информация об этом появилась на официальном сайте лиги. Отмечается, что игра не состоится из-за неявки команды из Ярославля на матч — в «Локомотиве» сейчас массовое заражение коронавирусом и уже два матча в КХЛ с их участием были перенесены..

Медведев вылетел с турнира в Гамбурге, в первом же матче уступив Умберу

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира АТР500 в Гамбурге, в первом же круге проиграв в двух сетах представителю Франции Уго Умберу. Игра прошла на центральном корте центра «Ротенбаум Клуб» и продлилась чуть менее полутора часов. Счет по партиям 6:4, 6:3 в пользу Умбера.

Хачанов обыграл Штруффа в трех сетах на старте турнира АТР500 в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира АТР500 в Гамбурге. Матч прошел на центральном корте центра «Ротенбаум Клуб» и продлился более двух с половиной часов. Счет по сетам 7:6, 4:6, 7:5 в пользу россиянина, первый сет Хачанов выиграл на тай-брейке со счетом 7:5.

Фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Елена Радионова официально объявила о завершении карьеры. В интервью РИА «Новости» Радионова, не соревнующаяся уже два года, призналась, что только сейчас решилась окончательно уйти из большого спорта.

Команда Сучилова выиграла эстафету на летнем ЧР по биатлону, команда Гараничева — 3-я

В Тюмени завершился чемпионат России по летнему биатлону. Заключительной гонкой, прошедшей на стадионе «Жемчужина Сибири», стала мужская эстафета. Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа в составе Дмитрия Иванова, Петра Пащенко, Вадима Филимонова и Семёна Сучилова. На втором месте расположилась четверка, выступающая за республику Башкортостан: Антон Бабиков, Алексей Петров, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов.

Команда Глазыриной проиграла команде Смирновой в эстафете на летнем ЧР по биатлону

В Тюмени на стадионе «Жемчужина Сибири» прошла женская эстафетная гонка в рамках летнего чемпионата России по биатлону. Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа, за которую выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова и Кристина Смирнова. На втором месте расположилась команда Свердловской области, которую представляли Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина.

Акатьева с четверным тулупом выиграла этап Кубка России в Сызрани

В Сызрани в рамках первого этапа Кубка России по фигурному катанию завершилась произвольная программа девушек в разряде кандидатов в мастера спорта. Победу одержала ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева. По сумме двух выступлений Акатьева набрала 230,83 балла. В тройку сильнейших также вошли Мария Парамонова и Валерия Овчинникова.

Угожаев выиграл этап Кубка России в Сызрани, ученик Тутберидзе — лишь шестой

Российский фигурист Николай Угожаев выиграл соревнования в мужском одиночном катании среди юниоров на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. За две программы Угожаев набрал 227,94 балла, выиграв как короткую, так и произвольную программы. В тройку призеров этапа также вошли Иван Попов и Александр Голубев.