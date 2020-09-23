Североамериканский игрок команды Complexity 17-летний Оэун oBo Склаттер в одностороннем порядке вышел из коллектива. Юный киберспортсмен вернётся в США, где будет искать новую организацию. Эту новость сообщил СЕО организации Джейсон Лейк на официальном ютуб канале Complexity Gaming.

Джейсон сообщил, что изначально внутри команды была договорённость, что oBo выступит на ESL Pro League Season 12 в рамках плей-офф стадии и только после уедет. Однако 22 сентября стало известно, что киберспортсмен уже находился в аэропорту и ждал своё самолёт. Главной причиной, по мнению СЕО клуба стала озабоченность oBo тем, что после летнего перерыва коллективу необходимо было снова вернуться в Европу.

Джейсон Лейк заявил, что несмотря на ситуацию, клуб поможет найти игроку новую организацию.

Complexity Gaming выглядит следующим образом:

— Бенджамин blameF Бремер

— Вилл RUSH Виерзба

— Валентин poizon Василев

— Кристиан k0nfig Винеке

— Оуэн oBo Склаттер (запас)