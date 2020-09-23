Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о своих ожиданиях от боя с обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Гэтжи, он знает, что увидит его кровь. Хочет увидеть его кровь и реакцию на это. Гэтжи считает, что Хабиб не такой сумасшедший, как он.

«Да, он сумасшедший и любит конкуренцию, но не столь безумен, как я. Да и кровь он свою не так часто видел, я уверен. Его стиль ведения боя не предусматривает кровожадности. Уверен, ему и в голову не приходит мысль, что он увидит свою кровь», — приводит слова Гэтжи ESPN.

Напомним, поединок между россиянином и американцем пройдет 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби.