Столь обсуждаемый гол Артема Дзюбы «Уралу», который из офсайда, все-таки официально признан голом из офсайда. РФС признал ошибку VAR, отменившего правильное решение судейской бригады Сергея Карасева.

С формулировками, правда, все оказалось запутано. РФС объяснил, что линия офсайда была проведена по голове Дзюбы, а не по его стопе. Из-за этого автоматическая технология показала, что офсайда нет.

Почему линию офсайда нужно было чертить по ноге? Дзюба забил гол ногой, то есть использовал эту часть тела, реализовав сантиметровое преимущество по итогам офсайда.

Тот забитый мяч сослужил «Зениту» плохую службу. Команда перестала быть сконцентрированной на том плане на игру, которой был, чуть успокоила давление на «Урал». При счете 0:0 «Зенит» наверняка действовал бы с большей собранностью и не допустил бы ошибки в обороне, по итогам которой хозяева счет сравняли.

Однако екатеринбургский клуб сильно обижен и в результате может считать, что у клуба отняли победу. Хотя, если представить, что гола бы не было, еще непонятно, смог бы «Урал» не проиграть или нет.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев выразил мнение, что ошибки судей получаются из-за той шумихи, которой идет вокруг них с самого начала сезона. Ошибки и объяснимы новой технологией — РПЛ только год назад ввела VAR на своих матчах.

За это время видеоассистенты успели напортачить с назначенными и неназначенными пенальти. Теперь настала очередь определения офсайда. При том, что половины работы в этом случае делает компьютер. Но поскольку у машины есть оператор, то есть конкретный человек, ошибки, видимо, были неизбежны.