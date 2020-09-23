Как и ожидалось, СКА заключил однолетний контракт с российским голкипером Михаилом Бердиным. Об этом официально сообщила пресс-служба КХЛ.

Соглашение между петербургским клубом и 22-летним голкипером рассчитано на один сезон и является односторонним.

Ранее вратарь отметил, что никакой конкретной роли в СКА ему не обещали. В СКА он появился в результате обмена между армейцами и «Сочи». Южанам отходят спортивные права на шведского нападающего Оскара Стена.

Предыдущий сезон вратарь провел в системе «Виннипега», в клубе АХЛ «Манитоба Мус. Он сыграл 42 матчах отбивал в среднем 91,0% бросков при коэффициенте надежности 2,89.