Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила скандал с публикацией скриншотов переписки супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой.

Бестемьянова не понимает, о чем идет речь. По ее мнению, переход к Плющенко и еще одно олимпийское золото — бред сивой кобылы.

«Это же из области фантастики! Загитова закончила в большом спорте. Возможно, она не сказала об этом громко, но это нам всем понятно», — приводит слова Бестемьяновой Sport 24.

По словам Бестемьяновой, Рудковская может переговариваться с Загитовой о чем угодно, но не о тренировочном процессе.

Напомним, в группе Тутберидзе уверены, что Рудковская предпринимала попытку переманить Загитову в академию Плющенко. Семья Плющенко уже успела жестко ответить штабу Тутберидзе.