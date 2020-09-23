Североамериканская команда Quincy Crew выиграла турнир BTS Pro Series Season 3, обыграв финалистов CR4ZY со счётом 3:1. Коллектив Явара YaWaR Хассана забрал внушительную сумму призового фонда в размере $21 тыс.

Самая продолжительная карта за финал длилась 86 минут, а самая короткая закончилась за 29 минут.

BTS Pro Series Season 3 проходил с 7 по 22 сентября. Турнир состоял из двух стадий: групповой этап по круговой системе для десяти команд и плей-офф по системе Double Elimination.

Распределение призового фонда:

1 место — Quincy Crew $21 000

2 место — CR4ZY $11 000

3 место — Infamous $6 500

4 место — Thunder Predator $4 500

5-6 место — Team Brasil и beastcoast $2 250

7-8 место — Infinity Esports и 4 Zoomers $1 250

9-10 место — Team Zero и Havan Liberty

Для Quincy Crew этот турнир стал седьмым турниром подряд, на котором коллектив занял первое место. Предыдущим достижением команды стала победа на OMEGA League Americas Divine Division, который проходил с 17 августа по 5 сентября.