Капитан «Зенита» Матеуш Понитка поделился ожиданиями от первой домашней игры «Зенита» в этом сезоне. Команда Хави Паскуаля сыграет на своем паркете против «Зелены Гуры».

По словам Понитки, первая домашняя игра — это всегда нечто особенное.

Да, атмосфера не будет прежней, но, в конце концов, классно, что наши фанаты придут и мы вновь сможем увидеть их на трибунах. Мы будем играть для них. Для нас важно отдавать максимум в каждой игре, чтобы фанаты гордились тем, что они болеют за «Зенит», — приводит слова Понитки официальный сайт «Зенита».

Понитка отметил, что команда находится в предвкушении первой домашней игры и сделает все для победы.

Матч против «Зелены Гуры» станет первым для «Зенита» домашним за последние 6 месяцев. Начало игры в СИБУР Арены в среду 20.00.