Контрольный матч сборных России и Швеции будет сыгран в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресса».

Российский Футбольный Союз убедил шведских коллег сыграть матч в России, несмотря на желание шведов играть на нейтральном поле. Встреча состоится 8 октября.

Причиной переноса стали ограничения, введенные в Швеции из-за коронавирусом.

Напомним, ранее сборная России сыграла в Лиге Наций с Сербией и Венгрией. В игре с Сербией команда Станислава Черчесова победила со счетом 3:1. В составе россиян дубль оформил Артем Дзюба, также отличился Вячеслав Караваев, у сербов забил Александр Митрович. Венгрию сборная России выиграла со счетом 3:2. У россиян забили Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес, у венгров — Роланд Шаллаи и Неманья Никол