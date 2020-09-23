Президент Олимпийского комитета Российской Федерации Станислав Поздняков в интервью «Известиям» высказался на счёт присоединения киберспорта к Олимпиаде. По словам главы комитета, этот сценарий практически нереален, так как киберспортивные игры противоречат духу олимпизма.

Если говорить об играх, которые имитируют, создают симуляции движения на велосипеде или бега, то, наверное, в какой-то момент можно поднять вопрос целесообразности включения такой дисциплины в программу Олимпиады. Но те игры, которые связаны с убийствами и насилием, противоречат самому духу олимпизма. Поэтому — при всей своей популярности среди молодёжи — они вряд ли имеют шансы стать частью олимпийского движения.

Некоторые личности из мира киберспорта уже успели обратить внимание не то, что к Олимпийским играм так же относятся стрельба, бокс, тхэквондо, дзюдо и фехтование, где люди получают практически знания по нанесению травм и увечий, что так же противоречит духу Олимпиады.