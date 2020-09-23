Руководитель штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг будет представлять СКА на тренерском мостике армейского клуба в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Об этом сообщает Sport24.

Причина такого решения — положительный тест на коронавирус у больше половины игроков основного состава в составе петербуржцев. В частности, заболели Валерий Брагин и его помощники.

Помимо Ротенберга в тренерский штаб СКА на игру с «Сибирью» войдут также шведский тренер-методист Ларс Юханссон и канадский специалист по развитию Дэниэл Бохнер.

Для 39-летнего Ротенберга эта игра будет дебютом на тренерской лавке в КХЛ.

Матч СКА — «Сибирь» пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. Ожидается, что средний возраст игроков СКА будет чуть более 21 года.