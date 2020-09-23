Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал, как организаторы турнира в Санкт-Петербурге обеспечат необходимую безопасность для здоровья всем участникам во избежании заражения коронавирусом.

Медведв отметил, что у ATP строгие требования по санитарной безопасности, однако в оргкомитете знают, как действовать в условиях пандемии.

«Поэтому все риски заразиться у игроков минимизированы, если не совсем исключены», — цитирует Медведева ТАСС.

Также Медведев рассказал, что специальное приглашение на турнир будет дано Евгению Донском и Яннику Синнеру.

Соревнования состоятся с 10 по 18 октября. ATP повысил статус турнира до ATP 500. На матчах смогут одновременно находиться до 3500 зрителей.