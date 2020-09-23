В Будапеште состоится матч за Суперкубок Европы. Победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» встретится с обладателем трофея Лиги Европы «Севильей».

У испанцев длительная серия без поражений — команда не проигрывает уже 23 матча кряду. В этом сезоне «Севилья» пока не проводила официальных матчей, играя только товарищеские.

«Бавария» начала сезон форменным разгромом «Шальке» со счетом 8:0. Команда Флика невероятно играет в атаке, с начала августа забивая больше 2,5 мячей за игру. В двух матчах подряд против «Барселоны» и против» Шальке» «Бавария» забила восемь голов.

В истории «Баварии» было три матча за Суперкубок и одна победа. У «Севильи» было пять матчей за Суперкубок — один успех. «Бавария» всегда участвовала в этом матче в качестве победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» — как обладатель Кубка УЕФА и Лиги Европы.

Встреча за Суперкубок Европы начнется в 22.00 по московскому времени.