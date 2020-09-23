Полузащитник Далер Кузяев все ближе к переходу в московский «Локомотив». Ранее сообщалось, что игроку предложили контракты «Локомотив» и «Спартак», причем с более выгодными условиями.

Как сообщается «Спорт-Экспресс», 27-летний футболист практически договорился о контракте с железнодорожниками.

Окончательный ответ представители Кузяева должны дать в пятницу. Как отмечает источник, Кузяев не стал подписывать контракт с «Зенитом», поскольку его не устроила зарплата в 1,8 млн евро с учетом премиальных и отсуствие подписного бонуса.

«Локомотив» готов платить Кузяев три миллиона евро в год и дать подписной бонус в 2-3 млн евро.

Отметим, срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона. «Зенит» хотел продлить контракт, но Кузяев попытался найти варианты в Европе.

С 2017 по 2020 год Далер Кузяев выступал за петербургский «Зенит» В прошлом сезоне РПЛ он сыграл 20 матчей и сделал 2 голевых передачи.