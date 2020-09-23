Natus Vincere выиграла европейский коллектив Nigma в открывающем матче OGA Dota PIT Season 3. «Рождённые Побеждать» одолели своих соперников со счётом 2:0, потратив чуть больше 60 минут на две карты.

NAVI продолжит своё участие в верхней сетке и сыграет 24 сентября против победившей команды с пары VP.Prodigy vs Team Secret, а Nigma — против проигравшей.

22 сентября FlyToMoon полным составом перешла под тэг Natus Vincere. Помимо OGA Dota PIT Season 3 команда примет участие ни на ESL One Germany 2020 под тэгом NAVI. По словам представителей организации, после тестового периода будет обсуждаться дальнейшее продолжение сотрудничества между игроками и клубом.

Турнир проходит с 20 по 26 сентября. Общий призовой фонд OGA Dota PIT Season 3 составляет 175 тыс. долларов, первое место получит 70 873 долларов, второе 36 822 долларов, а третье 19 822 доллара.