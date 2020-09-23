Петербургский спортсмен-экстремал, блогер Денис Вовк планирует установить мировой рекорд и сдвинуть с места самолет весом 43 тонны в аэропорту Пулково.

Попытка спортсмена пройдет в пятницу, 25 сентября. На данный момент Денис Вовк активно готовится к установке рекорда. Его тренировку и интервью о подготовке к рекорду можно увидеть на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Тренером Дениса Вовка является еще один блогер-спортсмен — Артем Тарасов. Он будет следить за состоянием спортсмена во время исполнения трюка с самолетом.

На данный момент вес Дениса Вовка составляет менее 90 килограммов, это один из самых маленьких в силовом экстриме. Аналогичные трюки обычно пытаются выполнять спортсмены, вес которых составляет более 150 килограммов.