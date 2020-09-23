Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, а также представители клуба и воспитанники академии «сине-бело-голубых» посетят открытый урок звезды мирового балета Ивана Васильева в Михайловском театре.

Информация об этом появилась на официальном сайте театра. Мероприятие пройдет в воскресенье, начало назначено на 16:00 по московскому времени.

Отмечается, что открытый урок будет проведен для коллег Ивана Васильева — артистов балетной труппы Михайловского театра, а также для представителей «Зенита». Встреча приурочена к началу 188-го театрального сезона.

Прямая трансляция необычной «балетной тренировки» будет проводиться в социальных сетях Михайловского театра, также активно освещать мероприятие будут в соцсетях «Зенита».