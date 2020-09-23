В петербургском волейбольном клубе «Зенит» были обнаружены случаи заражения коронавирусом.

Как пишет портал 78.ru, некоторые волейболисты «Зенита» сдали положительный тест на коронавирус, после чего было проведено еще два тестирования — полностью отрицательных. Кто именно перенес заболевание, в пресс-службе клуба не сообщают.

Ранее сообщалось, что команда Туомаса Саммельвуо была снята с предварительного этапа Кубка России в Москве по волейболу из-за того, что у игроков «Зенита» появились симптомы ОРВИ, в том числе, и повышение температуры. Во избежание распространения инфекции команду изолировали, другие команды, которые уже успели сыграть матчи против петербуржцев, были протестированы на коронавирус.

Этап Кубка России по волейболу в Петербурге, который был запланирован с 16 по 20 сентября, отменили из-за болезни игроков.