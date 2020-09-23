Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Томми Пола и вышел в четвертьфинал турнира АТР500 в Гамбурге.

Спортсмены провели на корте «Ротенбаум клуба» 1 час 38 минут и сыграли три сета. Счет по партиям 6:1, 3:6, 6:2 пользу россиянина.

На счету российского теннисиста четыре подачи навылет и две двойных ошибки. Представитель США на подаче не ошибался, но сделал всего три эйса за игру.

Следующим соперником Андрея Рублева на этом турнире станет победитель пары Роберто Баутиста Агут (Испания) — Доминик Кёпфер (Германия).

Напомним, матч второго круга завтра, 24 сентября, сыграет еще один теннисист из России — Карен Хачанов, его соперником станет сербский теннисист Душан Лайович. Даниил Медведев вылетел с турнира в Гамбурге уже в первом круге.