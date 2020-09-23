Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение о конфликте между командой Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко по поводу переманивания учениц из одной группы в другую.

В интервью ТНВ Лайшев назвал Плющенко бездельником, которому должно быть стыдно. «Самбо-70» же перешло в наступление, за которое не стыдно.

По словам эксперта, Евгения Медведева, Алина Загитова, Алена Косторная и Александра Трусова — ученицы Этери Тутберидзе, настоящего пахаря. «Все остальные Плющенки, Рудковская на ней пиарятся. Это главный вывод, который есть», — отметил директор школы.

По словам Лайшева, эти фигуристки — еще и ученицы общеобразовательной школы «Самбо-70», а Плющенко их в школе не учил. Эксперт считает, что спортсменок нельзя давать в обиду.

«Ничего из себя не представляет, кроме спортивного прошлого. Только и мешает нам работать», — отметил Лайшев, добавив, что со стороны Плющенко идет одна показуха, а команда Этери Тутберидзе работает каждый день.