Петербургский СКА начал матч против новосибирской «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Отметим, из-за вспышки коронавируса среди хоккеистов основного состава СКА на матч был выставлен экспериментальный состав, в котором большинство игроков — члены молодежной команды клуба. На скамейке в связи с отсутствием главного тренера команды Валерия Брагина командой будут руководить его помощник Андрей Козырев, а также вице-президент СКА Роман Ротенберг, окончивший тренерские курсы, и наставники «СКА-1946».

В текущем розыгрыше КХЛ СКА выиграл шесть матчей, одну встречу проиграл и еще в одной уступил сопернику в овертайме.