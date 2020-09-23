Российский теннисист Карен Хачанов сегодня, 24 сентября, сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге грунтового турнира АТР500 в Гамбурге.

Игра пройдет на одном из кортов центра «Ротенбаум клуб». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.

На данный момент Карен Хачанов занимает 16-ю строчку в рейтинге 52 недель АТР, его оппонент идет на 24-м месте в топе.

Прежде эти теннисисты встречались на корте трижды — на турнирах в Мадриде, Кицбюэле и в Австралии, все три раза победа оставалась за Душаном Лайовичем.

Ранее в четвертьфинал турнира уже пробился российский теннисист Андрей Рублев, он обыграл в трех сетах американца Томми Пола. Даниил Медведев вылетел с турнира в Гамбурге уже в первом круге, проиграв Уго Умберу.