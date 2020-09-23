Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал матч против польской команды «Зелёна-Гура» из одноименного города в рамках Единой лиги ВТБ.

Встреча проходит на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге, прямую трансляцию встречи можно увидеть здесь.

Этот матч — уже второй для «сине-бело-голубых» в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На старте турнира «Зенит» на выезде обыграл подмосковные «Химки» со счетом 79:67. «Зелена-Гура» сыграет первую встречу в текущем чемпионате.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Зелена Гура» провели одну встречу в рамках Единой лиги ВТБ в Польше, она завершилась победой петербургской команды со счетом 92:67. «Зенит» за всю историю клуба проигрывал «Зелена-Гура» всего единожды: в матче Еврокубка в сезоне-2015/16.