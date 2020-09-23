Российский биатлонист, чемпион мира в эстафете Антон Бабиков высказал мнение об уходе с поста президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

Слова Бабикова цитирует агентство ТАСС. Как заявил биатлонист, никаких конфликов у него и Драчева не было.

«Я не знаю, что именно при нем не так работало, но что-то в механизме работало не так, со мной и другими постоянно происходили непонятные вещи», — отметил Бабиков, подчеркнув, что на данный момент механизм работает, а его детали пока притираются.

По словам Бабикова, за лето он и другие биатлонисты несколько раз встречались с руководством союза и все вопросы решались..

Напомним, в июле Владимир Драчев подал в отставку с поста главы СБР, его место занял Виктор Майгуров.