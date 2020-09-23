Трансфер российского защитника красноярского «Енисея» Владислава Молчана во французский клуб «Кан» находится на стадии подготовки документов.

Как сообщает портал телеканала «Матч ТВ», определённую сумму от покупки Молчана может получить петербургский «Зенит», поскольку это было одним из условий перехода 20-летнего защитника из «Зенита» в «Енисей». Владислав Молчан является воспитанником академии петербургского клуба.

СМИ сообщали, что «Кан», выступающий на данный момент в Лиге-2, хочет предложить футболисту контракт на 5 лет, а также готов выплатить компенсацию за игрока.

В текущем первенстве розыгрыше чемпионата Футбольной национальной лиги игрок провёл за «Енисей» один матч. Также Молчан выступал в ФНЛ за «Зенит-2».