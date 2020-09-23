Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин показал переписку с капитаном сборной России по футболу, форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

В переписке в «Инстаграме» Дзюба пригласил Ягудина поиграть за сборную России, передразнив продюсера Яну Рудковскую, которая приглашала Алину Загитову перейти в академию Евгения Плющенко.

«Лешенька, привет. Станислав Саламович просил тебе передать, он тебя очень ждёт, и я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей», — написал Дзюба, подчеркнув, что в команде есть иностранцы, много полей и специалистов. «Мы открыты и на связи», — заключил Дзюба.

Ягудин подчеркнул, что не умеет играть в футбол, на что Дзюба ответил: «Научим».

Напомним, ранее команда Этери Тутберидзе опубликовала переписку Алины Загитовой и Яны Рудковской, в котором фигуристке предлагали сменить тренера и начать тренировки в «Ангелах Плющенко».